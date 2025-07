Lisa Müller denkt über Karriere in der Politik nach

Ihr Ehemann, der rund 25 Jahre bei den Bayern spielte, hat sich in den vergangenen Monaten unterdessen von seinem langjährigen Klub verabschiedet. Im Mai sagte er in der Allianz Arena in einer Abschiedsrede: «Ich habe es geliebt, der moderne Gladiator zu sein. [...] Ich bin aber nicht traurig. Ich freue mich auf das, was kommt – auch wenn es nicht halb so schön sein kann wie das, was ich hatte.» Was genau kommt, steht noch immer nicht offiziell fest. Es wird vermutet, dass es Müller in die USA ziehen könnte.