Auf dem dritten Platz der englischsprachigen TV-Charts liegt «The Recruit», die CIA-Serie mit Noah Centineo (26) in der Hauptrolle, die am 16. Dezember Premiere hatte. In den ersten drei Tagen ihrer Verfügbarkeit wurde die Serie 52,3 Millionen Stunden lang gesehen. Auf Platz vier folgte die vierte Staffel der Reality-Dating-Serie «Too Hot to Handle». In der ersten vollen Woche ihrer Verfügbarkeit wurde die Staffel 37,8 Millionen Stunden lang gesehen. «Sonic Prime», die Zeichentrickserie, die auf den «Sonic the Hedgehog»-Videospielen basiert, feierte am 15. Dezember ihr Debüt und erreichte in den ersten vier Tagen ihrer Ausstrahlung 27,7 Millionen Sehstunden, was sie auf Platz fünf brachte.