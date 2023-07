Liv Tyler veröffentlicht seltene Bilder von ihren Kindern

Zuvor hatte sie bereits in einer Bildergalerie auf Instagram die Urkunden-Übergabe ihres Sohnes an der Thatcher Schule in Ojai, Kalifornien, festgehalten: «Das ist passiert. Was für eine Reise!! Ich bin so SO soooo stolz auf dich, Milo», schrieb der Star überschwänglich. In einem weiteren Posting zeigte sie kurz darauf zudem, dass sich auch ihr drittes Kind, Sohn Sailor Gene (8), für den freudigen Anlass in einen Anzug geschmissen hatte.