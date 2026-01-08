Live in Concert: Auf diese Tourneen freuen sich Musikfans 2026

Die Toten Hosen

Die Toten Hosen starten im Sommer 2026 in ihre Konzertreise. Von Juni bis September stehen einige Konzerttermine auf dem Plan. Die erste Deutschlandshow findet am 13. Juni 2026 auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart statt. Danach geht es für die Rocker unter anderem nach Frankfurt (27.6.), München (8. und 9.7.) und Berlin (11.7.). Wer für die ausverkauften Shows keine Tickets bekommen hat, muss sich nur einige Monate gedulden. 2027 setzt die Band ihre «Trink Aus! Wir Müssen Gehen – Tour 2026» mit sieben Konzerten fort. In Deutschland macht sie in Nürnberg, Mannheim, Leipzig, Braunschweig und Düsseldorf Halt.