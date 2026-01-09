Live in Concert: Auf diese Tourneen freuen sich Musikfans 2026

Dieses Jahr können Musikfans wieder einige ihrer Lieblingsacts live erleben. Nationale und internationale Künstler stehen bei Stadion– oder Open–Air–Tourneen vor deutschem Publikum. Diese Stars treten hierzulande auf.
Helene Fischer
Über zwei Jahre nach der Ankündigung startet 2026 Helene Fischers (41) «360° Stadion Tour». Die neue Tournee hatte sie Ende November 2023 kurz nach ihrer «Rausch»–Tour angekündigt. Zu den ursprünglichen Terminen gesellten sich inzwischen einige Zusatzkonzerte. Bei allen der Open–Air–Shows wird die Schlagerqueen auf einer 360–Grad–Bühne auftreten, die mitten im Stadion steht. Zwischen dem 10. Juni und 17. Juli 2026 besucht Fischer elf Städte. Los geht es im Rudolf–Harbig–Stadion in Dresden. Das letzte Konzert spielt sie in der Münchner Allianz Arena – als allererste Musikerin.
Bad Bunny
Seinen grössten Auftritt im neuen Jahr hat Bad Bunny (31) beim Super Bowl. Wenige Monate nach der Halbzeitshow kommt der Latin–Rap–Star nach Deutschland. Hierzulande gibt er im Rahmen seiner «Debí tirar más fotos»–Tour zwei Konzerte. Seine Fans werden sich am 20. und am 21. Juni in der Merkur Spiel–Arena in Düsseldorf versammeln.
Bushido
Bushido (47) steht gleich im Januar auf der Bühne. Seine «Alles wird gut – Tour 2026» beginnt am 12. Januar mit einem Konzert in der Uber Arena in Berlin. Bis Ende Januar steht je ein Auftritt in Hamburg, Hannover, Leipzig, Stuttgart, Frankfurt am Main, Köln, Oberhausen und München an. Fünf weitere Shows im März sollen die hohe Ticketnachfrage befriedigen.
Die Toten Hosen
Die Toten Hosen starten im Sommer 2026 in ihre Konzertreise. Von Juni bis September stehen einige Konzerttermine auf dem Plan. Die erste Deutschlandshow findet am 13. Juni 2026 auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart statt. Danach geht es für die Rocker unter anderem nach Frankfurt (27.6.), München (8. und 9.7.) und Berlin (11.7.). Wer für die ausverkauften Shows keine Tickets bekommen hat, muss sich nur einige Monate gedulden. 2027 setzt die Band ihre «Trink Aus! Wir Müssen Gehen – Tour 2026» mit sieben Konzerten fort. In Deutschland macht sie in Nürnberg, Mannheim, Leipzig, Braunschweig und Düsseldorf Halt.
Foo Fighters
Die Foo Fighters zieht es 2026 erstmals mit ihrem neuen Drummer Ilan Rubin (37) nach Europa. Der ehemalige Nine–Inch–Nails–Schlagzeuger ersetzte Josh Freese (53), der wiederum den Platz von Taylor Hawkins (1972–2022) eingenommen hatte. In neuer Besetzung spielt die Rockband um Dave Grohl (56) zwei Konzerte in Deutschland: am 17. Juni in der Allianz Arena in München und am 1. Juli im Olympiastadion in Berlin.
The Weeknd
Mehr Konzerte hat The Weeknd (35) für das deutsche Publikum in petto. Während zunächst lediglich eine Show angekündigt worden war, kamen fünf weitere Daten hinzu. Dreimal spielt der Kanadier in der Allianz Arena in München (25. bis 27.6.), dreimal steht er im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf der Bühne (30.7., 31.7., 1.8.). Auf seiner «After Hours Til Dawn»–Tour begleitet ihn der Rapper Playboi Carti (30).
Howard Carpendale
2024 begann seine «Let‹s Do It Again!»–Tour, 2026 setzt Howard Carpendale (79) sie mit dem Titel «Let›s Do It Again, Again!» fort. Auf seiner Abschiedstournee macht er im März unter anderem in Köln, Oberhausen, Stuttgart, München und Dortmund Halt. Im April sind weitere Shows geplant, darunter in Mannheim, Hannover, Bremen und Berlin. Die Tour endet am 18. April in Hamburg. Doch schon im Juli geht es mit Open–Air–Shows weiter, die ihn unter anderem nach Schwerin, Giessen und Gelsenkirchen führen. Am 3. September gibt er das letzte Konzert am Deutschen Eck in Koblenz.
Guns N' Roses
Guns N‹ Roses haben 2026 einen vollen Kalender: Von März bis September touren sie durch Nord– und Südamerika sowie Europa. Wer Axl Rose (63), Slash (60) und Co. hierzulande erleben will, muss nach Berlin reisen. Die einzigen Deutschlandkonzerte gibt die Hardrock–Band im Juni in der Uber Arena. Dort könnten sie neben Hits wie «Welcome To The Jungle» oder «Paradise City» auch die neuen Songs «Atlas» und «Nothin›» performen.
Louis Tomlinson
Fans von Louis Tomlinson (34) können sich 2026 gleich zweimal freuen. Am 23. Januar erscheint das dritte Studioalbum des ehemaligen One–Direction–Sängers, ab März geht er auf Tour. Seine neue Platte «How Did I Get Here?» präsentiert er viermal in Deutschland. Beim Tourauftakt gibt er am 23. März in der Barclays Arena in Hamburg die Songs zum Besten, am 1. April tritt er in der Uber Arena in Berlin auf. Am 2. April begrüsst er das Publikum in der Lanxess Arena in Köln, am 17. April gastiert er in der Olympiahalle in München.
Kraftklub
Im November 2025 legten Kraftklub zwei Jahre nach dem letzten Album mit «Sterben in Karl–Marx–Stadt» nach. 2026 folgt die gleichnamige Tour. Auftakt ist am 3. März in der Sport– und Kongresshalle in Schwerin. Die Tour führt die Chemnitzer Band unter anderem auch in die Münchner Olympiahalle am 6. März, in die Max–Schmeling–Halle in Berlin am 11. März oder in die Hanns–Martin–Schleyer–Halle in Stuttgart am 17. März. Von Juni bis August stehen Open–Air–Shows auf dem Programm, darunter zwei Konzerte in der Parkbühne Wuhlheide am 21. und 22. August.
Nick Cave
Nick Cave (68) kann offenbar nicht genug vom Touren bekommen. Erst 2024 war er mit dem Album «Wild God» und seinen Bad Seeds unterwegs, 2025 spielte er Soloshows. 2026 steht er bei Open–Air–Konzerten wieder mit seiner Band auf der Bühne – auch in Deutschland. Am 16. Juni 2026 spielt er in der Emslandarena in Lingen, am 30. Juni geht es auf die Waldbühne in Berlin. Ein Auftritt beim Jazz Open in Stuttgart (6.7.) und bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden (2.8.) stehen ebenfalls an. Der Australier beehrt zudem den Königsplatz in München (23.8.) und den Kunst!Rasen in Bonn (25.8.).
Eric Clapton
Eric Claptons (80) Fingerfertigkeit an der Gitarre können deutsche Fans 2026 dreimal bewundern. Der Musiker, der auch durch Bands wie die Yardbirds und Cream bekannt wurde, kommt am 13. Mai in die SAP Arena nach Mannheim. Darauf folgt ein Konzert am 15. Mai in der Lanxess Arena in Köln sowie ein Auftritt am 17. Mai in München.
Ina Müller
Ina Müller (60) startet am 10. Oktober 2026 in ihre Tour zum Album «6.0». Auf die erste Show in der Siegerlandhalle in Siegen folgen Konzerte etwa in Bamberg, Wetzlar und der Frankfurter Jahrhunderthalle oder im Congress Center Hamburg.