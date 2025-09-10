Live und ab Dienstag: Stefan Raab kündigt neues Format an

Comeback nach fast zehn Jahren TV–Auszeit

TV–Urgestein Stefan Raab hatte sich 2024 nach fast zehn Jahren mit einem der spektakulärsten Comebacks aller Zeiten zurückgemeldet. Der frühere «TV total»–Moderator trat in einer Live–Show zum dritten Boxkampf gegen Ex–Weltmeisterin Regina Halmich (48) an. Direkt danach kündigte er «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» an – die Show war ab dem 18. September erstmals bei RTL+ verfügbar. Ab Februar 2025 lief sie auch im linearen Fernsehen. Zudem suchte Raab im ESC–Vorentscheid «Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?» den deutschen Beitrag für Basel und trat mit Michael Bully Herbig (57) in «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli» auf.