Liverpool-Ära ist vorüber: Das sind die Pläne von Jürgen Klopp

«Es ist nicht so wichtig, was die Leute von dir denken, wenn du kommst. Viel wichtiger ist, was sie von dir denken, wenn du gehst»: Als Jürgen Klopp (56) 2015 und als frischgebackener Trainer des FC Liverpool diese Sätze sagte, konnte er sich nicht im Entferntesten ausgemalt haben, wie sie fast zehn Jahre später resonieren würden. Zwar gab er sich in Anlehnung an Trainerkollegen José «The Special One» Mourinho (61) gerne als «The Normal One» aus. Mit «Normal» hatte seine Karriere beim englischen Traditionsclub und erst recht der nun erfolgte Abschied so gar nichts zu tun. Doch was macht Klopp nun als Liverpooler Klub–Legende a.D.?