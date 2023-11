Livestream und mehr: So feiert «Promi Big Brother» sein Jubiläum

Livestream und Umzug

Der Sender startet am 18. November mit «Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream» einen Live–TV–Channel

auf der Streamingplattform Joyn Plus+. Der Channel beginnt um 18 Uhr mit dem Einzug der Promis. Somit können die Fans bereits zwei Tage vor der Auftaktsendung in Sat.1, die am Montag, 20. November live um 20:15 Uhr gezeigt wird, die Geschehnisse in der Promi–WG mitverfolgen. «Ich freue mich wahnsinnig, dass die Fans von ‹Promi Big Brother› im zehnten Jubiläumsjahr den lang ersehnten Livestream auf Joyn bekommen», sagte «PBB»–Moderator Jochen Schropp (44) in einem Statement. «Ich liebe es: Wir werden mit dem Livestream ins Bett gehen und morgens mit dem Livestream wach werden», fügte Kollegin Marlene Lufen (52) an.