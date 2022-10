Liz Hurley schwärmt von Brendan Fraser: «Einer der nettesten Männer»

«Einer der nettesten Männer der Welt»

«Wie aufregend, meinen alten Freund Brendan Fraser zu treffen und seinen brillanten neuen Film ‹The Whale› zu sehen. Brendan ist einer der nettesten Männer der Welt», schwärmt Hurley in der Bildunterschrift. «Ich habe die besten Erinnerungen an die Dreharbeiten zu ‹Teuflisch› [...]. Er ist ausgezeichnet in ‹The Whale›».