Liz Truss: König Charles III. wusste über Rücktritt Bescheid

Nach nur sechs Wochen im Amt wird Liz Truss (47) ihren Posten als britische Premierministerin räumen. Ihr Rücktritt erfolgt nach nur sechs Wochen im Amt, es ist die kürzeste Amtszeit in der britischen Geschichte. König Charles III. (73) wird damit bereits den zweiten Premierminister in seiner Zeit als Monarch erleben. «Ich habe mit Seiner Majestät dem König gesprochen, um ihm mitzuteilen, dass ich als Vorsitzende der Konservativen Partei zurücktrete», sagte Truss laut britischer «Sun» am Donnerstag (20. Oktober) in einer Rede vor dem Amtssitz in der Downing Street in London.