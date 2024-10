Liz und Damian Hurley: Mutter-Sohn-Duo legt eleganten Auftritt hin

Elizabeth Hurley (59) und ihr Sohn Damian (22) haben auf dem roten Teppich der «Harper's Bazaar Women of the Year Awards» geglänzt. Beide erschienen am Montagabend (28. Oktober) in eleganten Outfits bei dem Event in der spanischen Hauptstadt Madrid. Die Schauspielerin funkelte von Kopf bis Fuss in einem mit Pailletten besetzten Kleid. Die bodenlange Robe in Altrosa und Schwarz setzte durch das geometrische Muster ihre Kurven in Szene. Dazu wählte sie einen hellrosa Lippenstift sowie ein dunkles Augen–Make–up. Als Accessoires kamen eine schwarze Tasche mit einem Gesicht aus metallischen Details und dezente Hängeohrringe zum Einsatz.