Lizzo gewinnt Rechtsstreit gegen ihre ehemalige Stylistin

Im September zog die ehemalige Stylistin der Sängerin Lizzo (36) gegen sie und andere Mitarbeiter ihres Teams vor Gericht. In der Anklage behauptete Asha Daniels, sie sei einer «unsicheren, sexuell aufgeladenen Arbeitsplatzkultur», Mobbing sowie sexueller und rassistischer Belästigung ausgesetzt gewesen. Wie «BBC News» nun aber am 6. Dezember berichtete, entschied ein Bundesgericht, dass Daniels Lizzo nicht als Einzelperson verklagen kann. Da Daniels während der Europa–Tournee für Lizzo gearbeitet habe, seien die US–Arbeitsgesetze nicht anwendbar. Big Grrrl Big Touring Inc., die Produktionsfirma der Musikerin, gilt jedoch weiterhin als Beklagte in dem laufenden Verfahren.