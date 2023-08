Lizzo reagiert erstmals auf Anschuldigungen: «Bin nicht die Schurkin»

Lizzo: «Ich bin nicht die Schurkin»

Am Dienstag war bekannt geworden, dass drei ehemalige Tänzerinnen des US-Stars in Los Angeles Klage gegen die Sängerin, ihre Firma Big Grrrl Big Touring, Inc. und die Leiterin ihres Tanzteams eingereicht haben. Die Frauen werfen ihr laut US-Medien sexuelle Belästigung und das Schaffen einer toxischen Arbeitsumgebung vor. So soll Lizzo die Tänzerinnen unter anderem zu Beginn dieses Jahres auf Tour in Amsterdam dazu genötigt haben, während einer Sex-Show die anwesenden Performerinnen zu berühren.