Amazons mit Spannung erwartete «Herr der Ringe»-Serie steht unmittelbar bevor. Am 2. September bereits startet «Die Ringe der Macht» mit einer Doppelfolge auf Prime Video. Der britische Darsteller Lloyd Owen (56) verkörpert in der wohl teuersten Serie aller Zeiten die menschliche Figur Elendil. Owen war jetzt im Podcast «People Every Day» des «People»-Magazins zu Gast. Danach gefragt, was Zuschauer von Amazons Grossprojekt erwarten könnten, erklärte der Darsteller, dass die Serie einen grösseren Teil der einst von J. R. R. Tolkien (1892-1973) erdachten Welt zeigen werde, als noch in Peter Jacksons (60) «Der Herr der Ringe»-Filmen aus den frühen 2000er Jahren zu sehen war.