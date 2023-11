Lob dank Selbstironie: Königin Camilla überrascht bei Presse-Award

Königin Camilla (76) und die Presse – ein seit Jahrzehnten eher belastetes Verhältnis. Und dennoch überzeugte die Gemahlin von König Charles III. (75) am Montagabend mit einem lässigen und vor allem selbstironischen Auftritt beim Foreign Press Association (FPA) Award in London. Dort wurden zahlreiche Journalisten für aussergewöhnliche Leistungen geehrt. Königin Camilla hielt dort die Hauptrede und lobte dabei die Arbeit der Presse, vor allem die der Auslandskorrespondenten in Krisengebieten wie derzeit in der Ukraine oder im Nahen Osten.