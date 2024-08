Löchrige Jeans und klobige Stiefel: No-Gos für die kühlen Tage

Was sind für Sie die No–Gos für die Herbst/Winter–Saison 2024?

Steffen Schraut: Klobige Stiefel oder auch Chunky Boots stehen nur wenigen Frauen und müssen sehr gekonnt kombiniert werden, damit sie nicht überdimensioniert wirken. Zudem sind sie oft schwer und haben starre Sohlen. Sie kommen daher auf meine No–Go–Liste. Wer sich trotzdem Hingucker wünscht, kann auf knöchelhohe Stiefeletten in Knallfarben setzen. Ich habe zum Beispiel ein Modell aus Veloursleder mit spitzem Leisten und Pfennigabsatz in Fuchsia und Tannengrün in meiner QVC–Kollektion – sehr feminin und trendy! Eine lässige Variante sind für mich im Herbst auch Sneaker mit einer etwas robusteren Sohle.