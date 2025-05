Lokale Geheimtipps: Diese Desserts müssen Naschkatzen probiert haben

In Weltmetropolen wie New York City oder Paris warten an jeder Ecke süsse Versuchungen. Manche Desserts stehen jedoch nur an bestimmten Orten auf der Speisekarte und sind in weiten Teilen der Welt nicht bekannt. Von Reispudding mit Rosenblättern bis hin zu neuen Varianten bekannter Klassiker. Diese lokalen Desserts müssen Naschkatzen probiert haben.