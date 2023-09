Natürlich ist in dem Video kein Geringerer als Gastgeber Michael Bully Herbig (55) zu sehen. Im Weihnachtspullover steht er vor einem festlich dekorierten Kamin und kündigt mit beschrifteten Plakaten – ganz à la «Tatsächlich... Liebe» – an: «Ich weiss, ihr vermisst ‹LOL: Last One Laughing›. Deshalb machen wir dieses Jahr etwas besonderes... nämlich... ein ‹LOL–Weihnachts–Special›. Mit dabei sind... jetzt hätte ich es fast verraten.»