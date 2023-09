Die beliebte Prime–Video–Show «LOL: Last One Laughing» bekommt in diesem Jahr erstmals eine Sonderausgabe spendiert. Pünktlich zu Weihnachten 2023 wird es ein «XMAS Special» geben – und wann ist es schwieriger, nicht zu lachen, als mitten in der besinnlichen Zeit? Für die Sonderausgabe der Amazon–Produktion versammelt Moderator Michael Bully Herbig (55) ein All–Star–Team der bisherigen vier regulären Staffeln. Manch ein Star ist sogar schon zum vierten Mal dabei.