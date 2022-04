«LOL: Last One Laughing»: Der offizielle Trailer zu Staffel 3 ist da!

Die dritte Staffel der Comedyshow «LOL: Last One Laughing» startet am 14. April bei Amazon Prime Video. Immer donnerstags werden dann zwei neue Episoden veröffentlicht. Am Sonntag feierte das Erfolgsformat in Berlin Premiere und am Montag (4.4.) veröffentlichte der Streamingdienst den offiziellen Trailer zu den nächsten sechs Folgen.