LOL: Last One Laughing erhält Nominierung für International Emmy

«LOL» steht bei den Nominierungen in dieser Kategorie in einer Reihe mit der argentinischen Ausgabe von «The Voice», der zweiten Staffel von «Love On The Spectrum» und «Top Chef Middle East». «LOL» ist die einzige deutsche Produktion unter den diesjährigen Nominierten. Auf Amazon Prime freut man sich via Twitter mit einem «LOL»-Meme, das Anke Engelke (56) zeigt: «Freunde, was geht eigentlich los da rein? Die deutsche Ausgabe von LOL: Last One Laughing ist bei den International Emmy Awards nominiert!!! Damit ist #LOLDE die einzige Produktion aus Deutschland, die bei der Preisverleihung an den Start geht. Gratulation an ALLE!»