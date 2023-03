Die vierte Staffel der Comedyshow «LOL: Last One Laughing» startet am 6. April bei Amazon Prime Video. Einen kleinen Vorgeschmack liefert nun der erste Teaser-Trailer, den unter anderem Gastgeber Bully Herbig (54) mit dem Kommentar «Festhalten! Die ‹Vierte› kommt!» auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat.