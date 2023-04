Vierte Staffel ab 6. April zu sehen

«LOL: Last One Laughing»: Max Giermann sieht Show als «Riesengeschenk»

«Switch Reloaded»-Star Max Giermann ist berühmt für seine Imitationen. Dieses und weitere Talente zeigt er ab 6. April wieder in der Amazon-Comedy «LOL: Last One Laughing». Im Interview spricht er über das Format, seine nächste Teilnahme und darüber, was das deutsche Fernsehen von «LOL» lernen kann.