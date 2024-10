«LOL»: So wickeln die Kaulitz-Zwillinge die Konkurrenz ein

Bei einem anderen Konkurrenten riskiert er hingegen gern mal einen Blick: «Olaf Schubert finde ich sexy. Da habe ich das Gefühl, da sind wir eher am Flirten als am Lachen.» Schubert (56) hat seinen Astralleib in einen Strick–Pullunder im Halloween–Design geschossen. Ob er mit Bills permanenten Flirt–Attacken umgehen kann? Die Kaulitz–Brüder finden sich in der lacharmen Atmosphäre des «LOL»–Studios auf Anhieb glänzend zurecht. Als anfangs ein Ritter mit Blasenschwäche durch das Set stakst, greifen sich Tom und Bill ganz lässig eine Sektflasche: «Apropos Ritter: Ich würde mir jetzt mal einen hinter die Rüstung rittern.» Damit setzen sie nicht nur den ersten Gag, sondern auch den Ton für das weitere Special.