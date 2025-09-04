Lola Tung: «Dating 2025 ist echt schwierig»

Statt sich dem Druck zu beugen, schnell den perfekten Partner zu finden, predigt Tung Gelassenheit: Sie glaube daran, dass alles zum richtigen Zeitpunkt kommt. «Wir sind so schnell dabei, Dinge im Leben voranzutreiben. Eine meiner Freundinnen sagte: ‹Ich kann es kaum erwarten, bis wir in unseren Dreissigern sind.› Aber ich sage: ‹Hetz nicht! Wir sind 22. Wir können uns Zeit lassen.›» Zudem sei sie «hyperunabhängig, was gut ist, aber manchmal auch nicht so toll.»