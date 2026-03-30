Lola Weippert wird 30: Zwischen Reality-TV und Reizfigur

Ausgleich von dem ganzen Trubel findet Lola Weippert auf ihrem Bauernhof in Brandenburg, den sie seit 2021 zum «Lolaland» umgestaltet. Mit Unterstützung ihrer Familie und viel überschüssiger Energie will sie dort ihren persönlichen Rückzugsort schaffen. «Ich brauche diese Verbindung zur Natur, um in meiner Medien–Bubble klarzukommen. Auf meinem Hof kann ich einfach nur ich sein», erzählte sie im N–JOY Podcast «Deutschland3000». Auch von einem kürzlichen Rückschlag – die alten Stallungen stürzten ein – lässt sie sich sicher nicht aufhalten. Wie sie kurz vor ihrem Geburtstag ihren Followern verkündigte, wird es auch im nächsten Lebensjahrzehnt turbulent bleiben. Sie habe sie so viel zu tun und viele Projekte in Planung, dass sie eigentlich nur einen Wunsch hat: «Ich brauche mehr Stunden am Tag.»