Das Lollapalooza Berlin findet am 9. und 10. September 2023 statt. Im Jahr 2015 bekam das gleichnamige US-Festival einen europäischen Ableger in Berlin. Auch 2020 und 2021 war in und um das dortige Olympiastadion ein Open-Air-Event geplant. Die Veranstalter mussten das Festival aufgrund der Corona-Pandemie jedoch jeweils absagen. 2022 fand das Festival wieder regulär auf dem Olympiagelände Berlin statt.