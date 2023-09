Lollapalooza Berlin 2023: Gebührender Abschied des Festival-Sommers

Bei hohen Temperaturen versammelten sich die Besucher an den Festivaltagen bereits frühzeitig auf dem Olympiagelände. Am Samstag läutete unter anderem Rapper Ski Aggu (25) mit seinen Hits wie «Friesenjung» oder «Party Sahne» im Olympiastadion das musikalisch vielfältige Festival ein und liess es sich nicht nehmen, sein Heimspiel mit der zuvor aufgetretenen Domiziana (26) und der gemeinsamen «Tour de Berlin» zu feiern. Auf dem weitläufigen Gelände und den zwei dort errichteten Bühnen gaben sich am Nachmittag starke Frauenstimmen die Klinke in die Hand. Dazu zählten die deutsche Sängerin Ayliva (25), die US–Grösse Ava Max (29) und der schwedische Popstar Zara Larsson (25), der mit seiner Version des ABBA–Hits «Lay All Your Love on Me» oder auch dem noch unveröffentlichten Song «On my love» mit DJ David Guetta (55) begeisterte.