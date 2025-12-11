Lollapalooza Berlin 2026: Pitbull, Lewis Capaldi und Lorde sind dabei

Das Lollapalooza Berlin feierte 2025 sein 10. Jubiläum. Im Jahr 2015 bekam das gleichnamige US–Festival einen europäischen Ableger in der Hauptstadt. Seit 2018 hat das Festival seinen Platz auf dem Olympiagelände. Dort warten neben den musikalischen Highlights auch wieder Erlebnisbereiche wie das Fashionpalooza oder das Kidzapalooza auf die Besucher. Wie das Festival mitteilt, sind die Early Bird und Loyalty Tickets für die Ausgabe 2026 bereits ausverkauft. Die Weekend Tickets (ab 16 Jahre) sind derzeit in der Phase 1 für 199 Euro erhältlich.