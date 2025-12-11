Lollapalooza Berlin 2026: Pitbull, Lewis Capaldi und Lorde sind dabei

Das Lollapalooza Berlin wird am 18. und 19. Juli 2026 eine neue Ausgabe im Berliner Olympiapark feiern. Jetzt hat das bekannte Allround–Festival erste Acts bestätigt, die auf den verschiedenen Bühnen performen werden. Die Fans erwartet wieder ein bunter Genre–Mix.
Als Headliner wurde der US–Rapper Pitbull (44) verkündet. Er machte sich mit Songs wie «I Know You Want Me», «Give Me Everything» und «Timber» weltweit einen Namen. Des Weiteren wird der schottische Singer–Songwriter Lewis Capaldi (29) in Berlin erwartet. Der Musiker feierte diesen Sommer sein Comeback beim Glastonbury Festival nach zweijährigem Rückzug. Als internationale Acts wurden zudem die neuseeländische Singer–Songwriterin Lorde, US–Sänger Teddy Swims, die britische Popsängerin Lily Allen und der schwedische Popstar Zara Larsson bekanntgegeben.
Zartmann und Makko als deutsche Vertreter
Fans der deutschen Musikszene können sich in Berlin auf «tau mich auf»–Sänger Zartmann freuen. Zudem werden Rapper Makko, DJ und Produzent Boys Noize und die Hip–Hop–Vertreterin Jolle mit dabei sein. Das bisherige Line–up komplettiert die israelische Singer–Songwriterin Noga Erez, die neuseeländische Indie–Rock–Band Balu Brigada sowie die Wahl–Berlinerin und «T–Shirt hoch, Titten raus»–Sängerin Vicky. Weitere Künstlerinnen und Künstler sollen im kommenden Jahr bekanntgegeben werden.
Das Lollapalooza Berlin feierte 2025 sein 10. Jubiläum. Im Jahr 2015 bekam das gleichnamige US–Festival einen europäischen Ableger in der Hauptstadt. Seit 2018 hat das Festival seinen Platz auf dem Olympiagelände. Dort warten neben den musikalischen Highlights auch wieder Erlebnisbereiche wie das Fashionpalooza oder das Kidzapalooza auf die Besucher. Wie das Festival mitteilt, sind die Early Bird und Loyalty Tickets für die Ausgabe 2026 bereits ausverkauft. Die Weekend Tickets (ab 16 Jahre) sind derzeit in der Phase 1 für 199 Euro erhältlich.