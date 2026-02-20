London Fashion Week: Königin Camilla posiert mit Anna Wintour

König Charles: «Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen»

König Charles reagierte noch am selben Tag mit einem offiziellen Statement. Er äusserte seine «tiefste Besorgnis» über die Festnahme seines jüngeren Bruders und stellte klar: «Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen.» Weiter erklärte er laut: «Was nun folgt, ist der vollständige, faire und ordnungsgemässe Prozess, in dem diese Angelegenheit in angemessener Weise und von den zuständigen Behörden untersucht wird.» Die königliche Familie werde dabei «voll und ganz» kooperieren. Auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sollen die Erklärung des Königs unterstützen.