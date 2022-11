Mediziner über Long Covid: «Es ist noch viel Aufklärung notwendig»

Ist Long Covid eine neue Volkskrankheit?

Korte: Schwer zu sagen. Es ist viel häufiger verbreitet, als man am Anfang vermutet hatte. In Grossbritannien, wo es bessere Daten als in Deutschland gibt, konnte man zeigen, dass in den letzten zweieinhalb Jahren konstant eine Million Menschen von Long Covid betroffen waren - das hat die Dimension einer Volkskrankheit. Die Hoffnung ist nur, dass, wenn immer mehr Menschen geimpft sind und einen guten immunologischen Schutz aufbauen, die Durchbruchinfektionen zu immer milderen Verläufen führen und damit auch die Long-Covid-Gefahr nicht vermieden, aber abgesenkt werden kann.