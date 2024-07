Longevity: Der Leitfaden für ein langes und gesundes Leben?

Was verbirgt sich hinter Longevity?

Longevity – also Langlebigkeit – bedeutet, länger als der Durchschnitt zu leben. Es geht darum, das Leben zu verlängern, indem man gesund und glücklich bleibt. Prävention spielt dabei eine wichtige Rolle. Das macht auch der Harvard–Biologe und Anti–Aging–Forscher David Sinclair (55) deutlich. Er habe sein biologisches Alter um zehn Jahre zurückgedreht, erklärt er in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin «Business Insider». Dazu habe er täglich Matcha–Tee getrunken, das pflanzliche Mittel Resveratrol eingenommen, sich viel bewegt, Stress vermieden und zwölf Stunden am Tag gefastet. Zuvor habe er zu viel gegessen und getrunken.