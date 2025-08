Loni Anderson stirbt kurz vor ihrem 80. Geburtstag

Loni Anderson (1945–2025) ist tot. Die US–amerikanische Schauspielerin, die durch ihre Rolle als blonde Rezeptionistin Jennifer Marlowe in der CBS–Sitcom «WKRP in Cincinnati» berühmt wurde, verstarb am 3. August und damit nur zwei Tage vor ihrem 80. Geburtstag in einem Krankenhaus in Los Angeles. Das bestätigte ihre langjährige Publizistin Cheryl J. Kagan der «Associated Press». Anderson sei nach «längerer Krankheit» verstorben. «Wir sind untröstlich, den Tod unserer lieben Ehefrau, Mutter und Grossmutter bekannt geben zu müssen», erklärte Andersons Familie in einem Statement.