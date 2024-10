Looks geklaut? «I, Robot»-Regisseur Alex Proyas attackiert Elon Musk

Verblüffende Ähnlichkeit bei Autos

Beim Robovan ist die Übereinstimmung mit einem ebenfalls klobigen, toasterförmigen Gefährt aus «I, Robot» schon grösser. Dasselbe gilt für das Cybercap, das wie Will Smiths Auto in dem Film mit einer Tür ausgestattet ist, die sich schräg nach oben öffnet. Wenn auch jeweils in andere Richtungen.