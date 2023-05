Lord of the Lost: Sänger Chris Harms muss Stimme für ESC 2023 schonen

ESC-Teilnahme für Harms «ein grosser Kindheitstraum»

Mitte März hatte Harms im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt, dass mit dem ESC-Auftritt ein Traum für ihn in Erfüllung gehe: «Seit meiner Kindheit gehörte der Grand Prix zu einem der jährlichen Fernseh-Events. Und da ich bereits Musik mache, seit ich fünf Jahre alt bin, wird mit der Teilnahme am ESC ein grosser Kindheitstraum wahr!» Für die Show möchte die Band sich laut Harms nicht krampfhaft an anderen Künstlerinnen und Künstlern orientieren: «LOTL sind so, wie LOTL sind, und wir werden unser Ding machen, so unverbogen und authentisch, wie wir sind.»