Fortsetzung für Satire nach 18 Jahren

«Lord of War 2»: Nicolas Cage kehrt als Waffenhändler zurück

18 Jahre nach «Lord of War»: Nicolas Cage spielt wieder den Waffenhändler Yuri Orlov. In «Lords of War» verkörpert «Es»-Star Bill Skarsgård den Sohn des «Händler des Todes».