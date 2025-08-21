«Lorde - Intim wie nie»: Sängerin über Identität und Erfolgsdruck

Sängerin Lorde (28) steht im Mittelpunkt einer neuen «aspekte extra»–Ausgabe. Im Interview mit Moderatorin Salwa Houmsi spricht die neuseeländische Singer–Songwriterin laut ZDF–Mitteilung offen über Schmerz, Selbstfindung, Sexualität und den Druck, der sie seit ihrer Jugend begleitet. Die Sendung «Lorde – Intim wie nie» strahlt das ZDF am Freitag, 19. September 2025, um 23:30 Uhr aus. Bereits eine Woche zuvor, ab dem 12. September 2025, um 10 Uhr kann sie in der Mediathek gestreamt werden.