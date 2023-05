Loreen triumphiert beim ESC: Das ist die Sängerin aus Schweden

Mit «Euphoria» auf der Siegerspur

Im folgenden Jahr trat sie erneut an und setzte sich diesmal mit dem Hit «Euphoria» als Siegerin durch. Einmal auf der euphorischen Siegerspur, räumte sie dann beim folgenden Eurovision Song Contest in Baku auch gleich den ersten Platz ab. Nach ihrem triumphalen Sieg schoss das Lied in mehreren Ländern sogleich an die Spitze der Charts. Auch ihr erstes Studioalbum «Heal» wurde ein grosser Erfolg, an den sie 2017 mit ihrem zweiten Album «Ride» anschliessen konnte.