Musiklegende Loretta Lynn (1932-2022) ist tot. Die US-amerikanische Countrysängerin ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht gab ihre Familie in einem Statement bekannt, das unter anderem dem Branchenmagazin «Variety» vorliegt. Demnach starb Lynn am Dienstag (4. Oktober) in ihrem Haus in Hurricane Mills, Tennessee.