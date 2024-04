Lori Loughlin fünf Jahre nach Uni-Skandal: «Wir machen alle Fehler»

Loughlin und ihr Ehepartner Mossimo Giannulli (60) hatten sich 2020 in einem Bestechungsskandal um die Aufnahme von Kindern reicher Eltern an Elite–Hochschulen, der 2019 in den USA aufgekommen war, für schuldig bekannt. Sie sollen Schmiergeld in Höhe von 500.000 Dollar gezahlt haben, um ihre beiden Töchter an der Universität von Südkalifornien unterzubringen. Ende desselben Jahres war Loughlin nach einer rund zweimonatigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen worden. Ihr Ehemann war zu einer fünfmonatigen Haftstrafe verurteilt worden.