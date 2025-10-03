Lori Loughlin und Mossimo Giannulli haben sich getrennt

Im April 2024 gab Loughlin ihr erstes grösseres Interview seit dem Skandal. Im Gespräch mit dem «First for Women Magazine» sprach sie zwar nicht direkt über die damaligen Ereignisse, doch ihre Worte über Vergebung und das Vorwärtsgehen liessen tief blicken. «Ich versuche, ein vergebender Mensch zu sein. Ich bin nicht jemand, der an Dingen festhält. Jedem passiert etwas. Wir alle waren schon in Situationen, in denen wir um Vergebung bitten mussten», erklärte sie damals.