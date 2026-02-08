Lösegeldforderung? Savannah Guthries Familie möchte zahlen

Vor wenigen Tagen hatten Guthrie und ihre Geschwister über den Instagram–Account bereits öffentlich einen Appell an den oder die mutmasslichen Entführer gerichtet. Berichte über ein angebliches Lösegeldschreiben hätten sie gesehen, hiess es darin. «Wir sind bereit, zu reden», sagte Guthrie. Ihr Bruder Camron erklärte in einem weiteren Video: «Wer auch immer da draussen unsere Mutter festhält, wir möchten von Ihnen hören.» Die Familie habe bislang keinen direkten Kontakt und müsse zweifelsfrei wissen, dass sich Nancy Guthrie in der Gewalt der jeweiligen Person oder Personen befinde.