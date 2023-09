«Lost in Translation»: Sofia Coppolas Meisterwerk wird 20

Sofia Coppola setzte «ihrem» Japan ein Denkmal

Der gar nicht so heimliche Star – neben den famosen Hauptdarstellern Johansson und Murray – ist in «Lost in Translation» das Land Japan selbst und dessen Hauptstadt, die futuristisch anmutende Mega–City Tokio. Regisseurin Coppola, die einzige Tochter des grossen New Hollywood–Auteurs Francis Ford Coppola (84), verbrachte nach eigener Aussage viel Zeit in dem ostasiatischen Land, bevor in ihr die Idee zu «Lost in Translation» reifte.