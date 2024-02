Lothar Mathäus und Jürgen Klinsmann trauern um Andreas Brehme

Die Fussball–Welt trauert um Andi Brehme (1960–2024). Der Weltmeister und Final–Torschütze von 1990 verstarb in der Nacht auf Dienstag (20. Februar) im Alter von nur 63 Jahren an einem Herzinfarkt. Weggefährten des Nationalspielers wie Lothar Matthäus (62) oder Jürgen Klinsmann (59) haben sich im Tagesverlauf in sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet, und nehmen Abschied vom WM–Helden von 1990.