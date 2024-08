Lottergeist trifft Zukunftsutopie: Die Kinotipps im September

Exakt 30 Jahre ist es her, dass sich Eric Draven schon einmal auf der Leinwand an den Mördern seiner selbst und seiner Freundin rächte. Die Comic–Verfilmung «The Crow – Die Krähe» von 1994 ist aber vor allem wegen ihrer realen Tragik in kollektiver Erinnerung geblieben. Hauptdarsteller Brandon Lee, Sohn von Legende Bruce Lee (1940–1973), verstarb während der Dreharbeiten nach einem Unfall mit einer Schusswaffe. Der Film musste nachträglich mit bereits aufgenommenem Material fertiggestellt werden. Nicht zuletzt aufgrund dieses Dramas und im Andenken an Lee bildete sich eine treue Fangemeinde rund um den Streifen von Alex Proyas (60), die der Neuauflage kritisch gegenübersteht.