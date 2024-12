Lottie (Visa Vie): True Crime ist für sie keine Leidenschaft mehr

Haben Sie selbst Erfahrungen mit übernatürlichen Phänomenen gemacht?

Lottie: Nachdem meine Oma gestorben ist, haben wir ihren Keller leergeräumt und dabei bin ich in einen rostigen Nagel getreten, der in meinem Fuss stecken geblieben ist. Ich hatte das eindeutige Gefühl mein Fuss würde bluten, aber nachdem ich das Brett wieder rausgezogen hab und nach oben gegangen bin und mir vor der Tür den Schuh ausgezogen hab, war da nichts. Weder ein Loch im Schuh noch im Fuss und auch kein Blut. In dem Moment hab ich auf der anderen Strassenseite, mitten in einem Neubaugebiet einen Fuchs gesehen, der einfach nur da stand und mich angeguckt hat. Seitdem ist immer wieder ein Fuchs aufgetaucht, wenn in meinem Leben wichtige Dinge passiert sind, oder es mir nicht gut ging. Und jedes Mal hatte ich das eindeutige Gefühl – das ist meine Oma Hanni. Dieses, zumindest gefühlt übernatürliche, Phänomen begleitet mich jetzt seit 20 Jahren.