Louis Ducruet teilt erstes Familienfoto mit Tochter Constance

In dem Familienfoto vom ersten Weihnachtsfeiertag hält Marie ihre Töchter Constance und Victoire (1) auf dem Arm. Die Gesichter ihrer Kinder machten Louis Ducruet und Marie in dem gemeinsamen Post unkenntlich, jedoch ist Constance in einem weissen Onesie mit weihnachtlichen Motiven zu sehen. Marie strahlt in einem roten Weihnachtspullover in die Kamera. Ihr Ehemann posierte ebenso lächelnd hinter ihr mit ihrem Familienhund Pancake im Arm. «Frohe Weihnachten von uns fünf», wünschten sie ihren Followern unter dem Beitrag.