Louis Klamroth mit Papa Peter Lohmeyer auf dem roten Teppich

Auch rote Teppiche besuchten sie schon des Öfteren zusammen. Etwa beim Produzentenfest der Allianz Deutscher Produzenten Film & Fernsehen e.V. im Juli 2023 im Tipi am Kanzleramt in Berlin, bei der Berlin Opening Night by Gala & UFA im Februar 2020 in Berlin oder anlässlich der Premiere von «Lindenberg! Mach dein Ding» Anfang 2020 in Berlin.