Louis Tomlinson hat vor Liam Payne «noch nie einen Freund verloren»

«Das hat diese Gefühle wieder hochgebracht»

One Direction war im Jahr 2010 im Rahmen der Castingshow «The X Factor» gegründet worden. Das 15. Jubiläum sei für Tomlinson «wirklich unangenehm» gewesen, denn es zu feiern, sei im Andenken an den Verstorbenen «vielleicht wichtiger denn je. [...] Weisst du, in meinem Kopf gibt es immer noch eine Ebene, auf der es sich ungerecht und frustrierend anfühlt, dass er nicht mehr bei uns ist. Das hat also diese Gefühle wieder hochgebracht, obwohl ich sowieso immer noch mit ihnen lebe.»